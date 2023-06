Higit 700 siklista pepedal sa National Championships

MAHIGIT sa 700 riders ang inaasahang makikipag-agawan sa nakatayang mga silya sa pambansang koponan para sa criterium, individual time trial at road race sa isasagawa ngayon na PhilCycling National Championships for Road, Martes (Hunyo 27), sa Tagaytay City.

Nakarehistro ang kabuuang 627 lalaki at 94 babae sa paglalaban na mga kategorya kung saan ang presidente ng Philippine Olympic Committee (POC) na si Rep. Abraham “Bambol” Tolentino, at pinuno rin ng PhilCycling, ay magpapakawala sa unang criterium race sa alas-8 ng umaga na magsisimula at magtatapos sa arko sa harap ng Praying Hands monument sa kahabaan ng Isaac Tolentino Avenue sa Tagaytay City .

Ang kabuuang apat na araw na kampeonato na katuwang na iniharap ng Standard Insurance at ng MVP Sports Foundation at suportado ng Chooks-to-Go at Excellent Noodles ay isa sa mga pamantayan para sa pagpili ng mga miyembro ng national men and women road teams.

Sinusuportahan din ng POC, Philippine Sports Commission, 7-Eleven at CCN, ang mga karera ay itinatanghal din sa pakikipagtulungan sa Tagaytay City, Eighth District of Cavite, First District of Batangas, City of Calaca at mga Munisipyo ng Nasugbu, Tuy, Balayan, Agoncillo, Laurel at Lian, gayundin ang Philippine National Police at Batangas Red Cross.

Na-kalendaryo ng International Cycling Union at pinahintulutan ng Asian Cycling Confederation, ang mga karera ng ITT ay susunod sa Miyerkoles, pagkatapos ay ang indibidwal na karera para sa kababaihan sa Huwebes at ang mga lalaki sa Biyernes.

Ang mga karera ay sa men at women youth (under 16), juniors (17-18), under 23 at elite categories.

(Lito Oredo)