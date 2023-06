Handa nang magpakasal: I’m not getting any younger – Bianca

Nilinaw ni Bianca Manalo na hindi pa sila engaged ni Senator Sherwin Gatchalian, pero kung yayayain daw siyang magpakasal ng kanyang politician-boyfriend ay ‘di raw siya hihindi.

Five years na raw kasi ang relasyon ng former Binibining Pilipinas-Universe 2009 kay Sen. Gatchalian at marami ang nagsasabi na kasal na lang ang kulang sa kanila.

“Ready na ako, kasi I’m not getting any younger. Thirty-seven na ako this year. So, Lord, sige ibigay mo na Lord, why not? What will happen, will happen, ‘di ba?” mabilis na sagot ni Bianca.

Pero kung sakali raw na maisipan na nilang magpakasal, pakiusap ni Bianca na gusto pa rin niyang ituloy ang paglabas niya sa mga teleserye.

“Gusto ko pa rin mag-focus sa career ko. Nakiusap ako sa kanya na huwag niya muna ako pigilan. Gusto ko pa ring umarangkada!” tawa pa ni Bianca.

First teleserye ni Bianca Manalo ang ‘Magandang Dilag’ sa GMA-7.

First time raw na gumanap na kontrabida si Bianca sa isang teleserye. Apektado raw siya kapag may eksena sila nina Maxine Medina at Angela Alarcon na inaapi nila si Herlene Budol.

“Ako ang affected kapag inaapi ko si Herlene. Doon ko nalaman na ang hirap pala maging kontrabida. Sensitive pa naman ako. Kaya naiiyak ako. It was really a challenge for me and I like to thank GMA for giving me this role na iba sa mga nagawa ko in my past shows,” sey ni Bianca. (Ruel Mendoza)

