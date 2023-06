GMA atat sa pagsuko ni Jalosjos, TAPE

Inaabangan ng GMA Network ni Felipe Gozon na sumuko na ang Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc) ng mga Jalosjos sa pagpo-produce ng ‘Eat Bulaga’ upang sa gayon ay malag¬yan ng mas malakas na programa ang time slot sa tanghali, tulad ng ‘It’s Showtime’ na nasa GTV.

Sa programang ‘Showbiz Now Na’ ni Cristy Fermin sa kanyang YouTube channel, sinabi ng host na isang executive umano ng GMA ang nagsabing maaaring umalis sa network ang TAPE anumang oras kung hindi na sila masaya sa pumapasok na income sa programa.

“May isang source ang nagsabi na if and when na hindi na maligaya ang TAPE Inc. sa kanilang programa sa GMA-7, they can leave anytime” sabi ng host.

Hanggang 2024 pa ang kontrata ng TAPE sa GMA pero handa raw ang network sa posibleng pag-alis ng mga Jalosjos at hindi na maghahabol ng paglabag sa kontrata.

Kada buwan ay P57 milyon ang binabayaran ng TAPE Inc. sa GMA bilang blocktimer sa nasabing time slot.

Sinasabing humina ang pasok ng income ng TAPE mula sa mga advertisement matapos na umalis sina Tito, Vic, at Joey pati na ang Dabarkads at lumipat sa TV5 ni Manny Pangilinan.

See Related Story:

AbanTV – Showbiz | Dalawang ‘Eat Bulaga’ magtatapatan sa TV5, GMA 7