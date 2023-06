Eya Laure gagawa agad ng ingay sa Chery Tiggo

Mga laro Martes: (FilOil EcoOil Arena)

1:30pm — Farm Fresh vs F2 Logistics

4:00pm — Cignal HD vs Petro Gazz

6:30pm — Chery Tiggo vs Creamline

INAASAHANG gagawa agad ng impact sa Chery Tiggo Crossovers ang bagong saltang si Eya Laure upang sikwatin ang unang panalo pagsalang nila sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference na magsisimula ngayong araw sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Mapapalaban nang todo ang Crossovers dahil katapat nila ang tigasing defending champions Creamline Cool Smashers na ipinagmamalaki ang volleyball superstar na si Alyssa Valdez.

Subalit ibabangga ng Crossovers ang volleyball sensation na si Laure mula University of Sto. Tomas (UST) Golden Tigresses kung saan magsisimula ang kanilang banatan sa alas-6:30 ng gabi.

Nag-ensayo naman sa Chery Tiggo si 6-foot-5 Jaja Santiago pero hindi ito maglalaro para sa koponan.

“Unfortunately she’s not (playing),” saad ni team manager Aaron Velez.

Maliban kay volleyball phenom Valdez, makakatuwang niya para sa Creamline sina three-time conference Most Valuable Player Tots Carlos, Jema Galanza at Michele Gumabao.

Samantala, maghaharap naman sa unang laro sa ala-1:30 ng hapon ang Farm Fresh at F2 Logistics Cargo Movers, habang magsasalpukan ang Cignal HD at Petro Gazz sa alas-4.

(Elech Dawa)