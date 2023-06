EJ Obiena nakatutok sa pagbabalik Olympics

APAT na araw na lamang ang hihintayin ni World No. 3 at Tokyo Olympics pole vault campaigner na si Ernest John Obiena upang simulan ang napakahalagang yugto sa kanyang inaasam na pagbabalik sa Olympiada sa pagbukas ng qualifying season ng 2024 Paris Games sa Hulyo 1.

Bitbit ang malaking kumpiyansa matapos ma-clear ang prestihiyosong anim na metro sa unang pagkakataon sa Bergen Jump Challenge sa Norway ay inaasam ng UST Engineering student na si Obiena na makabalik sa Olympics.

Base sa opisyal na site ng Olympics ay may dalawang qualification path sa athletics simula Hulyo 1 na alinman sa pagkamit sa entry standard para sa isang event sa loob ng qualification period o ang World Athletics Ranking ng isang atleta sa loob ng ranking period.

Sa pamamagitan nito ay maaaring direktang maging kwalipikado ang SEA Games record holder na si Obiena para sa 2024 Paris Olympics sa pamamagitan ng unang pathway ng pag-abot sa kinakailangang 5.82-meter entry standard sa 2023 Diamond League’s Stockholm leg sa Hulyo 2.

Hangad din ng pole vault Asian record holder na i-maximize ang bawat pagkakataong makukuha niya sa continental at international tilts.

Kabilang sa nalalapit na kaganapan ay ang Asian Athletics Championship sa Hulyo, World Athletics Championship sa Agosto, at ang Asian Games sa Setyembre.

“I am really planning to go to these championships because these would give me points for my ranking and these are also very important for the country,” sabi ni Obiena.

(Lito Oredo)