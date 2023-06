Dapat ay may refund sa palpak na serbisyo

Marahil ay karamihan sa atin ay nakaranas ng mawalan bigla ng connection sa internet. Minsan ay maghihintay tayo ng ilang araw, at kapag minalas, ay inaabot ng linggo, bago magkaroon muli ng internet connection. Sa kabila nito, pagdating ng bill ay walang pinagbago sa singil ng internet service provider (ISP) gayong ilang araw o linggo kang walang matinong serbisyo.

Puwede namang ireklamo ito para mabawasan ang bayad sa bill pero malaking abala pa at mabusising proseso bago mo makuha ang refund. Ikaw pa ang maaabala gayong ikaw na nga ang naperwisyo.

Dapat ay may batas para ang mga public telecommunication companies (PTEs) na kumikita ng bilyun-bilyong piso ay maging mas responsable sa kanilang paghahatid ng serbisyo sa mga costumer nila. Ito ang layunin ng panukalang batas ng inyong Kuya Pulong na ating nai-file kamakailan kasama sina Benguet Congressman Eric Yap, ang mga kinatawan ng ACT-CIS Partylist na sina Jocelyn Tulfo at Edvic Yap, at si Quezon City 2nd District Cong. Ralph Tulfo.

Sa ilalim ng aming inihain na House Bill (HB) 8480, gagawing requirement para sa mga PTEs at iba pang ISP na awtomatiko ang pagbibigay ng refund sa customer kapag ang serbisyo nito ay naantala ng 24 oras at mahigit pa sa loob ng isang buwan.

Ito ay magtitiyak na ang babayaran lamang ng customer ay ang maayos na serbisyo na nakukuha nila sa kanilang mga ISP. Isa rin itong paraan para ang mga ISP ay magsikap na laging gawing maayos ang kanilang serbisyo.

Hindi maikakaila na mahal pa rin kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asya ang singil sa internet service dito lalo na kung ikaw ay postpaid subscriber. Pinakamababa na yata ang P1,399 kada buwan sa mga inaalok na postpaid internet service ng mga higanteng telecommunications companies.

Sa ginawang pag-aaral ng cybersecurity company na Surfshark, ang Pilipinas ay may mababang ranggo pagdating sa pagiging abot-kaya o affordable ng internet service.

Mababa na ang ranggo ng Pilipinas na pang-72 sa 117 bansa na kasama sa survey noong 2021, pero mas lalo pang bumaba ng sumunod na taon nang ito ay maging pang-98.

Sa aming panukalang batas, ang pagbibigay ng refund para sa palpak na internet service ay dapat na wala ng gagawing hakbang ang costumer para makuha ito. Dapat ay automatic na niyang makikita sa bill na nabawas ang singil kapag umabot ng 24 oras o higit pa ang palpak na serbisyo.

Maging ang mga prepaid subscriber ay sakop rin ng automatic refund na nakasaad sa HB 8480.

Kapag lumabag sa mga probisyon ng bill ang mga PTE at iba pang ISP, ang aming panukala ay patawan sila ng multa na P200,000 hanggang P2 million. Kapag ang lumabag ay may gross annual income na P10 million at mas mababa pa, ang multa ay katumbas ng 1 o 2 percent ng gross annual income ng kumpanya.

Kung paulit-ulit na nakitaan ng violation, maaring mabawi ang provisional authority o certificate of public convenience and necessity ng PTE o ang registration ng ISP. Ibig sabhin ay papatigilin silang magpatuloy sa kanilang operasyon.

Panahon na rin naman na dapat ng amiyendahan ang batas na sumasakop sa mga PTE at iba pang ISP. Dalawampu’t walong taon na ang nakalipas ng isabatas ang Public Telecommunications Policy Act o ang Republic Act 7925.

Pabor sa mga PTE ang batas na ito dahil noon ay hinihikayat ng gobyerno ang kompetisyon sa telecommunications industry para ito ay lumago sa bansa. Panahon na para maging pabor naman sa mga konsyumer ang batas.