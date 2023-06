Dahil sa shooting: Kathryn halos walang tulugan

Maraming netizen ang naantig sa tweet ng ina ni Kathryn Bernardo na si Min Bernardo.

Todo-todo na kasi ang shooting ng ‘A Very Good Girl’ na comeback movie ni Kathryn four years after ng blockbuster hit na ‘Hello, Love, Goodbye’ na tinanghal na highest-grossing Filipino movie of all time.

Kahit wala masyadong pahinga ay tuloy ang paglaban ni Kathryn sa pagod at puyat sa shooting.

Nag-tweet si Kathryn ng photo niya na nakatayo sa tapat ng pinto ng tent habang nagbabasa ng script.

“POV: Nung makita mong marami ka pang eksena today. Pero labaaaan! Not complaining (with smiling face with hearts and rock on! emojis) #AVeryGoodGirl #KBvsPuyat #buhaypelikula,” tweet ni Kath.

Nag-reply naman ang kanyang ina ng, “Wow! Anak at last.”

Kaninang umaga nga ay nag-tweet si Mommy Min na humihingi ito ng sorry kay Kathryn dahil ilang raw na itong napupuyat.

“Sorry anak @bernardokath if ilang days ka ng puyat bec of everyday work, I was not physically present there pero binabantayan kita thru the regular report of your PA…more than half na tayo don’t worry, with the help of prayers this movie will give a good outcome (praying hands emoji) #TwitterKATHback,” nakakaantig na tweet ni Mommy Min para sa anak.

Kasama ng caption ang picture ni Kath na nakatalikod at nakaupo sa dining area habang busy sa kanyang ginagawa.

Nakatanggap naman si Kath ng suporta at sweet messages mula sa kanyang fans.

“Kaya yan Kath sabi mo nga laban lang and we know it will be a good movie that you will offer. We love love and will support you all the way as always. Stay safe take care,” tweet ng isang KathNiel fan.

Sa ‘A Very Good Girl’ay makakasama ni Kath si BAFTAs and Golden Globe Awards Best Supporting Actress nominee na si Dolly de Leon.

Ayon sa aking source, target ipalabas ang ‘A Very Good Girl’ sa mga sinehan sa buwan ng August or September.

