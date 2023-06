Cravings satisfied! Sikat na K-pop star chumibog ng halo-halo

Hindi lang sa panlasa natin mabenta kundi maging sa mga banyaga din! ‘Yan ang ganap ng South Korean Singer at NCT member na si Jeong Yun-o o mas kilala bilang Jaehyun na kamakailan lang ay chumibog ng iconic na halo-halo.

Pinost ito mismo ni Jaehyun (@NCT DOJAEJUNG) sa kanyang Instagram story kung saan makikita ang kanyang selfie at ang nakakatakam na halo-halo na may purple ice cream pa na toppings!

Bago ito, idinaos ang kanilang concert noong sabado sa Mall of Asia Arena para sa ‘NCT DOJAEJUNG’s Scented Symphony: Perfume Fancon in Manila’. Kinabuksan, nagkaroon naman sila ng press media conference sa Glorietta Activity Center kung saan tinanong siya rito kung anong Filipino food ang bet niyang tikman at agad din naman niyang sinagot na, “Halo-halo.”

Makalipas ang ilang oras, ay dito na nga nag-post si Jaehyun sa kanyang IG story na hawak-hawak ang kine-crave niyang pampalamig.

Matatandaan na swak sa ika-43 na pwesto ang halo-halo sa Top 50 Best Rated Frozen Desserts in the World ng Taste Atlas.

Talaga namang dabest ang pagkaing Noypi!

(Moises Caleon)