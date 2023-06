Cai todo kayod para sa mga anak

Nakumpirma na hiwalay na talaga si Cai Cortez sa Tunisian husband niyang si Wissem Rkhami.

Kapag nag-scroll sa kanyang Instagram account, deleted na ang mga picture ni Wissem at puro na lang ang dalawang anak ni Cai ang kasama niya. Mas marami ring photos sa kanyang IG ang ama niyang si Rez Cortez na tuwang-tuwa sa kanyang mga apo.

Nagsalita na rin si Cai sa interview niya sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’ na single parent na siya. Ibig sabihin ay hiwalay na nga sila ni Wissem.

“Being a single mother to my two kids kaya namin and we are happy and thriving. Hindi lang masabi na nabubuhay, pero thriving, happy,” sey ni Cai.

Wala raw natatanggap na child support si Cai mula sa ex-husband niya kaya kayod-marino sa pagtrabaho ang aktres.

“Importante ang pera kasi may dalawang anak ako, eh, at ako ang sole provider, kaya hindi puwedeng matigil ang pagpasok ng pera. Kasi ayokong umasa sa iba,” diin pa ni Cai.

Thankful si Cai sa kaibigan na si Kakai Bautista dahil sa suporta na binigay nito nung magdesisyon siyang iwan ang tatay ng mga anak niya.

“Isa si Kakai sa mga nagturo sa akin kung gaano ako ka-special bilang tao. She was a stepping stone in realizing na hindi dapat ako pumapayag na mabastos, ma-disrespect. And kaya kong tumayo sa sarili kong paa.

“Ang babae kasi mapagtiis, eh. For the peace tatahimik ka, so akala nila okay lang ‘yon. But no. Itinuro niya (Kakai) sa akin na kailangan mong magsalita, kailangan mong ipaglaban ang sarili mo para sa mga anak mo,” ayon pa kay Cai.

Ang bongga rin ng friendship nina Cai at Kakai, ha!

