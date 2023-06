Blackwater lulunurin dayong French squad

Laro ngayong Martes: (Paco Arena)

10:15am – Blackwater vs French Lorraine

Level up ang Blackwater, sasagupain ang visiting team French Lorraine ngayong umaga sa Paco Arena.

Kakatawan sa French squad ang Aquitaine-class frigate Lorraine na naka-dock sa Manila.

Kelan lang ay sumali sila sa Japanese Maritime Self Defence Force exercise.

Sa Miyerkoles pa inaasahang darating si head coach Jeff Cariaso mula US, ang deputy niyang si Joe Silva ang magtitimon sa Bossing.

“We don’t know anything about them yet, so we’ll try to scout them,” ani Silva pagkatapos ng 92-90 win ng Blackwater kontra Phoenix sa PBA On Tour nitong Linggo.

“For sure, we’ll give them a good fight.”

Sa pangunguna ng 24 points ni Troy Rosario ay umangat ang Bossing sa 4-3 sa PBA On Tour.

Bisita sa Blackwater-Lorraine game sina French ambassador to the Philippines H.E. Michele Boccoz at Bossing owner Dioceldo Sy. (Vladi Eduarte)

