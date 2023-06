Bautista sablay sa bidding ng lisensya

Aabutin pa ng dalawang buwan bago maideliber ang supply ng plastic card ng driver’s license dahil sa nangyaring aberya sa bidding nito.

Inamin ni Transportation Secretary Jaime Bautista na naging kontrobersyal ang bidding dahil napasama ang bidder na may negatibong record sa gobyerno.

“Controversial itong bidding na ito. There was one lowest bidder but they were disqualified because of some delays with government projects. I did realize sa government procurement policies andami pa lang regulations and procedures. So medyo na-delay ang few days but last week we have awarded na the contract to another company. We have already signed with them,” paliwanag ni Bautista.

Nasungkit ng Banner Plastic Card Inc. ang kontrata sa pagsu-supply ng 5.2 milyong piraso ng license card kung saan tinatayang 500,000 license card ang dapat ideliber sa katapusan ng Hulyo o unang linggo ng Agosto. Ang Banner ang siyang gumagawa ng Visa debit card ng LandBank.

Nag-bid ang Banner ng P219 milyon, habang P177 milyon naman ang Allcard Inc. pero diniskuwalipika ito matapos matuklasang sumablay ito sa proyekto sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Nitong Hunyo 26, umaabot na sa 690,000 ang backlog ng Land Transportation Office (LTO) sa mga driver’s license.

