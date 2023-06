Atleta nagpabilib sa 9 oras na pag-plank

Isa ang exercise na planking sa mukhang madaling gawin pero kapag ginawa mo ay pakiramdam mo sobrang tagal ng isang minuto. Pero minani lang ‘yan ng kelot na ito mula sa Czech Republic!

Gumawa ng sarili niyang world record matapos tumagal ng halos siyam na oras sa ganitong posisyon si Josef Salek isang athelete, therapist, lecturer, at personal development coach.

Kamakailan lang ay nasungkit niya ang title na ‘Longest Time in an Abdominal Plank Position (Male Category)’ kung saan nakapagtala siya ng halos 9 hours, 38 minuto, at 47 segundo.

Nahigitan niya ang dating may hawak ng record na si Daniel Scali mula sa Autralia na may data na 9 hours at 30 minuto noong 2022.

Ang official record attempt ni Josef ay idinaos sa isang hotel sa Pilsen, Czech Republic. Sa isang panayam, inamin niya na nadalian siya sa unang anim na oras subalit nang sumapit ang ika-pito ay unti-unti na niyang naramdaman ang pagkangawit hanggang sa tumuntong siya sa ika-siyam na oras ay dito na niya naramdaman ang hilo at ilang pananakit sa parte ng kanyang katawan.

Limang taon mula ngayon, hindi umano ganito ka-engage si Josef sa healthy lifestyle dahil puro lang siya bisyo gaya ng paglalasing at paninigarilyo.

Sabi pa niya sa Guinness, “But a certain life-changing moment brought me to this transformation, so the thing I want to give to the world is that no matter your age, you can just make changes to feel happier, more vital, and healthier.”

Bukod dito, habang nagta-travel ay nakulong si Josef dahil sa kasong ‘mistaken identity’ sa UAE kung saan dito siya namalagi ng ilang buwan.

“I am a happy person today. I am grateful for what I experienced and managed, because today it can inspire many to the fact that it is possible to overcome any unpleasant circumstance and push the physical and mental boundaries beyond the horizons of our imagination,” sey niya.

Dagdag pa rito, para sa kanya ang Guinness World Records niyang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng physical at mental endurance.

“I knew that in my case it’s not about demanding physical training, but rather about mastering the process… about my mindset,” saad pa niya.

Samantala, present naman sa kanyang attempt ang Guinness adjudicator na si Jack Brockbank na siya ring nagconfirm ng kanyang titulo. (Moises Caleon)

