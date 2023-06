Arjo namanhikan na kina Maine

Sunud-sunod ang Facebook post ni Sylvia Sanchez nitong Linggo ng gabi.

Unang post niya ay eksena sa loob ng helicopter.

“Off to a very important destination!” sabi ni Sylvia.

Kasunod na post niya ay eksena naman sa loob ng sasakayan.

“The very important destination!” saad pa rin ni Sylvia na may kalakip pang tatlong pulang puso, at naka-tag sina Maine Mendoza, Arjo Atayde.

Bongga rin ang mga hashtag niya na #casamendoza, #pamamanhikan, #ataydemendoza, #family, #happiness, #thankuLORD.

Sa kasunod na post niya, makikita na ang eksena sa loob ng sasakyan.

“Nandito ang lahat ng kotse ng Atayde!” ang maririnig mo na chika ni Sylvia.

“Ayan na ang bahay! Hiiiii!” say ni Sylvia habang naka-focus ang camera sa bahay nina Maine, at makikita ang pagkaway ng TV host.

“Hi Menggay! Hahahahaha!” sambit pa ni Sylvia, at makikita nga si Maine na lumabas ng gate at lumapit na sa kanya na todo ngiti.

“Nakarating na rin kami sa wakas. Bababa na ako at magkikita na tayo diyan!” hirit pa ni Sylvia kay Maine.

At ‘yun na nga, June 25, 2023 naganap ang pamamanhikan. At pag may pamamanhikan na, alam mo na agad na magbibilang ka na lang ng ilang araw at magaganap na ang kasal.

Sunod-sunod din ang mga photo na lumabas, at isa nga sa mga photo na `yon ay magkasama sina Mr. Art Atayde, Sylvia, Arjo, Maine, at sina Mr. & Mrs. Mendoza.

Simpleng-simple lang ang suot ni Maine, na naka-sleeveless at white polo naman si Arjo.

Sa isang photo ay magkakasama na ang pamilya Atayde at Mendoza. Sa photo ay halos 35 katao ang makikita mo.

Kasama siyempre sa pamamanhikan si Ria Atayde.

At base sa mga photo, mapi-feel mo na super close na talaga si Maine sa pamilya ni Arjo. Ang bongga ng mga ngiti na parang puno ng biruan, ha!

Sa Instagram story pa rin ni Sylvia ay makikita ang pag-repost niya ng mga photo nila, na may caption pang ‘Family!’

At bongga rin ang photo na karga niya ang isa sa mga apo ng mga Mendoza na si Enzo, na pinanggigigilan niya, na gusto nga niyang hiramin.

“Enzoebear cutie. Pahiram @ncodynnmendoza. Tapos hanapin mo na lang kung saan kami. Enzo mahihiram din kita! Hahahaha!” sabi pa ni Sylvia.

Well, sa mga chika namin kay Sylvia noon, sinasabi nga niya na gusto na talaga niyang magka-apo. Bet na bet na niya ang mag-alaga ng baby, at matagal na nga raw walang baby sa bahay ng mga Atayde.

At isa nga sa mga chika niya ay ang gusto niyang ipamana kay Maine ang mga recipe niya. Hindi raw niya binibigay kahit kanino ang recipe niya, na kapag may humihingi ay sinasabihan na lang niya na ipagluluto na lang niya sila.

Kay Maine lang daw niya `yon ipapamana, ha! At ‘di ba nga, nagtapos din si Maine ng Bachelor’s Degree in Hotel, Restaurant and Institution Management major in Culinary Arts sa De La Salle-College of St. Benilde. At bongga nga na nag-internship siya sa The Sagamore in Bolton Landing, New York.

Kabogera, ‘di ba?

