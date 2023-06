Angel obvious na absent sa pa-party ni Dimples

Napaka-bongga at star-studded talaga ang ginanap na binyag at first birthday celebration ng bunsong anak ni Dimples Romana at ng kanyang mister na si Boyet Ahmee na si Baby Elio.

Ginanap ang selebrasyon sa Blue Leaf, Taguig City noong Linggo at sa labas pa lang, although uso naman talaga ang pa-food booths, pero ibang level ang food booths na inihanda ni Dimples, ha!

Given na meron ang ineendorso niya na Mang Inasal, pero sangkaterba pa na Pinoy food treats at may pa-Japanese food din para siguro sa mahihilig sa cuisine na ito.

Aba sa mga pagkaing ‘yon pa lang ay busog ka na, pero bumaha pa lalo ng pagkain sa main course, ha!

Kaya naman napansin namin na hindi talaga umalis agad ang mga guest at nag-stay.

Naaliw rin sila sa larong pa-Bingo na kahit ang mga artista, game na game na naglaro tulad nina Regine Velasquez-Alcasid, Belle Mariano, Andrea Brillantes, Kaila Estrada, Charlie Dizon, Bea Saw, PJ Endrinal, Paula Peralejo, Bea Alonzo, Melai Cantiveros, Mark Escueta, Jolina Magdangal, at iba pa.

Pati ang mga ABS-CBN executives na sina Ms. Cory Vidanes at Deo Endrinal ay nag-stay rin.

Si Andrea naman ay nagtatalon nang manalo ng 1k sa Bingo, ha!

Bilib kami kay Dimples bilang host ng sariling pa-party dahil napaka-chill lang niya at kahit napakaraming guest ay kung ilang beses niyang naiikutan ang bawat table para estimahin ang bawat bisita.

Nag-enjoy nga ang lahat sa Pinoy themed party at may pa-musiko rin si Dimples, ha!

Ayon nga kay Dimples, “Alam mo naman, fan ako ng (sariling) atin,” nang tanungin namin bakit Pinoy theme ang napili niya since hindi ito common sa mga kiddie party.

Masayang-masaya nga pala si Dimples dahil kumpleto rin sila ng kanyang pamilya sa selebrasyon. Umuwi ang panganay niyang anak, si Callie, na nag-aaral ng pagka-piloto sa Australia.

Isa si Dimples sa mga artista na well-loved kaya hindi kataka-takang mag-spend talaga ng kanilang Sunday ang mga imbitado niyang kaibigan sa loob at labas ng showbiz.

Anyway, since alam ng lahat na BFF talaga sila ni Angel Locsin, hindi maiwasang mapansin na wala ang aktres sa nasabing selebrasyon.

Sure kami na nagkakausap at maaaring may selebrasyon nga sila ni Angel at ng kanyang pamilya na sila lang.

Baka nga hindi pa lang talaga ready si Angel na maging visible pa rin sa showbiz events or party kaya wala ito sa event na ‘yon.

