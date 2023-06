Alerto sa Mayon

Mahigit kalahating buwan ng nagpapakita ng abnormal na aktibidad ang bulkang Mayon sa Albay at nasa mahigit sampung libong pamilya ang kasalukuyang nagkakanlong ngayon sa mga evacuation center upang makaiwas sa posibleng peligro na maaaring idulot ng bulkan.

Simula June 8, 2023 hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagpapalabas ng lava at pagbagsak ng mga bato sa dalisdis ng bulkang Mayon na may kasamang mga pagyanig kaya nananatiling alerto at nakabantay ang mga eksperto.

Ipinagpapasalamat ng mga residente pati na rin ng mga lokal na opisyal ng Albay na mabagal ang pagpapalabas ng lava ng bulkan at hindi kasing-agresibo ng mga nakalipas na pagsabog nito na malakas ang pagbuga ng lava at kumukulong asupre mula sa bunganga nito.

Maagap naman ang national government sa pagkilos at paghahatid ng tulong sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa libo-libong mamamayan na napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan upang makasiguro ng kaligtasan.

Hindi na bago sa mga mamamayan ng Albay ang pagputok ng bulkang Mayon subalit sa bawat pagkakataon na nagbubuga ito ng maiinit na bagay mula sa bunganga nito ay palaging nagdudulot ng pinsala at panganib sa kanilang buhay at mga ari-arian.

Sa ngayon ay halos nasa 39,000 indibidwal o katumbas ng mahigit sampung libong pamilya na nakatira sa 26 na barangay na nasa paligid ng bulkang Mayon ang apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Mayon.

Nakapagtayo ang Albay provincial government ng 28 evacuation centers na pansamantalang kanlungan ng libo-libong evacuees habang halos limang daang pamilya ang mas piniling nakitira pansamantala sa kanilang mga kamag-anak hanggang sa tuluyang humupa ang sitwasyon sa Mayon volcano.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDMMRC), umabot na sa P91.8 milyong piso ang naibigay ng gobyerno sa Bicol Region para sa mga mamamayaang naapektuhan nang pagputok ng bulkan.

Hindi biro ang hirap at sakripisyo na pinapasan ngayon ng maraming pamilya na nasa mga evacuation center dahil bukod sa natigil ang kanilang hanapbuhay ay hindi rin nakakapasok sa paaralan ang kanilang mga anak.

Ang mga bagay na ito ang pinatutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local na opisyal ng Albay at inatasan ang mga ito na bigyan ang pansamantalang mapagkakitaan ang mga pamilya habang nasa evacuation centers and mga ito.

Ang mga batang hindi pa nag-aaral ay naging concern din ng Presidente dahil sa paniwalang mayroong psychological effect ang matagal na pananatili sa evacuation centers.

Inatasan ng Presidente ang DSWD at local health units na mag-isip ng mga paraan na malibang ang mga bata upang mapagaan ang mga pinagdadaanang karanasan sa mga evacuation center.

Para naman sa mga batang hindi nakakapasok sa eskuwela dahil sa sitwasyon, nais ni Pangulong Marcos Jr. na gumawa ng paraan ang Department of Education sa Albay para makapagpatuloy ang mga ito sa kanilang leksiyon kahit nasa evacuation centers.

Maraming kakabit na problema sa gobyerno ang epekto ng mga kaganapan ngayon sa Mayon volcano pero dahil sa pagtutulungan ng gobyernong nasyonal at lokal ay nagagawang maharap ang pagsubok sa tulong ng pribadong sektor.

Nagpapasalamat tayo sa gobyerno ng United Arab Emirates (UAE) sa maagap na pagpapadala ng tulong para sa mga biktima nang pagputok ng Mayon dahil malaking tulong ito para maitawid ang araw-araw na pananatili sa evacuation centers.

Saludo rin tayo sa mga ahensiya ng gobyerno na mabilis umalalay sa mga ganitong sitwasyon para masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan mula sa peligro ng pag-aalburuto ng bulkan.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), nitong weekend ay nakapagtala sila ng 24 na volcanic earthquakes, 257 na pagbagsak ng mga bago mula sa dalisdis ng bulkang Mayon, bukod pa sa pagpapalabas ng asupre at patuloy na paglabas ng lava mula sa bunganga ng bulkan.

Umaasa po tayo na sana ay hindi na mas magiging malubha pa ang mga aktibidad ng bulkang Mayon sa susunod na mga araw at sama-sama tayong magdasal na sana ay humupa na ito at bumalik sa pananahimik upang makabalik na sa normal na pamumuhay ang mga mamamayan na naapektuhan ng aktibidad nito.

Para sa mga taga-Albay, maging matatag, magdasal at manatiling manalig na matatapos din ang pagsubok na ito na hatid ng bulkang Mayon.