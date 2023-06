Active Transport, tugon sa masikip na trapiko

Habang dumarami ang mga sasakyan sa mga lungsod at hindi pa natatapos ang mga mass transport system tulad ng subway at NSCR, patuloy na makakaranas ng masikip na daloy ng trapiko at kakulangan ng pampasaherong sasakyan.

Sa huling ulat ng DOTR, ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway (Clark-Manila-Calamba) ay halos sabay na bubuksan sa 2029 pa. Samantala, patuloy na lumalago ang bentahan ng mga kotse, motorsiklo at trak. Ipinagmalaki ng CAMPI (Chamber of Automotive Manufacturers of the Phils) na nasa 32% na ang paglago ng kanilang benta kumpara sa 352,596 noong 2022. Umabot naman sa 2.3 milyon motorsiklo ang bagong rehistro ng LTO noong 2022. Sabi ng MDPPA(Motorcycle Development Program Participants Ass’n), lumaki ng 16.7% ang nilang benta ngayong 2023.

Kung magpapatuloy ang ganyang pagdami ng mga sasakyan sa susunod na limang taon, saan natin isisiksik ang mga yan? Hindi naman humahaba o lumalapad ang EDSA, C5, C6 at Roxas Bld.

Mabuti na lang isinusulong ng DOTR ang Active Transport. Ayon kay Mr. Eldon Dionision, Program Manager ng DOTR-Active Transport Program Management Office (PMO), “Ang Active Transport ay paraan ng paggalaw at paglalakbay na gumagamit ang sariling lakas, tulad ng paglalakad at pagbibisikleta”.

Itinuturing ding active transport ang mga non-motorized transport at personal mobility devices katulad ng electric scooter, skateboard, electric bike, atbp. Ang mga electric scooter at trike ay maaaring gumamit ng bike lane kung hindi lagpas sa 100 kilo ang bigat at susunod sa 25kph na speed limit.

Lumaganap ang gamit ng bisikleta nang nawala ang pampublikong sasakyan sa kalsada dahil sa lockdown noong kasagsagan ng pandemya (2020). Yung mga frontliners na kailangang gumanap sa tungkulin, at sa mga wage-earners na kailangan kumita kahit may Covid, sila yung unang wave ng mga siklista.

Naniniwala ang DOTR na kahit unti-unting bumabalik sa “normal” ang pamumuhay, patuloy na darami ang gagamit ng active transport dahil sa patuloy na pangangailangan ng mas efficient na paraan ng paglalakbay.

Sa ngayon ay meron ng 564 kilometro ng bikelanes sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Hindi pa kasama sa bilang ang mga inilatag ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang teritoryo.

Upang mas marami pa ang ma-enganyo sa pagbibisikleta, magsasagawa ang DOTR-Active Transport PMO ng upgrade ng mga bikelanes at pedestrian walkways. Kasama rito ang paglalagay ng ilang pasilidad para sa mga siklista sa mga sakayan/babaan at terminal ng mga PUV, tulad ng paradahan, bihisan at paliguan.

Magkakaroon pa ng karagdadagang 400 kilometro ng bikelanes bago matapos ang 2023. Pagdating ng 2028, target ng ahensiya na makatapos ng 2,400 kilometro ng bikelanes sa buong bansa.

Isa sa pinagtutuunan ngayon ng DOTR-ATPMO ay ang EDSA Greenway Phase 1 sa 5 kilometro mula Santolan hanggang Shaw Boulevard. Batay sa plano, aayusin nila ang sidewalk para mas maayos na malalakaran, at ang bikelanes para mas ligtas gamitin. Sa kanila pagtataya, 1.1 milyon ang gagamit nito kada araw.

Sa susunod na 5 taon, maganda sigurongbawasan muna natin ang paggamit ng kotse at subukan ang iba-ibang active transport para makaluwag sa kalsada. Sabi ng ibang mga advocates, maganda rin eto sa kalusugan at pangangatawan.