2 Chinese timbog sa nakabalagbag na tsekot; boga, bala, nabisto

Kalaboso ang dalawang Chinese nang mabisto sa nakabalagbag nilang sasakyan ang mga bala at baril na walang lisensya sa Malate, Maynila noong Linggo.

Nasa kustodiya ng Manila Police District -District Tactical Motorized Unit (MPD-DTMU) ang mga suspek na sina Fuwen Wu, 35 anyos at Liu Yan, 27 anyos, kapwa customer service crew at mga residente ng City Land 10 Tower 2 sa 154 H.V Dela Costa sa kanto ng Valero St., Bel-Air, Makati City.

Sa ulat, nagpapatrulya sina PSMS Reynaldo Cordova at PSSg Joven Miguelhe sa kanto ng Adriatico at Remedios St. sa Malate,Maynila nang maispatan nila ang nakabalagbag na Sedan Audi (TOv 875) ng mga suspek bandang alas 11:40 ng gabi.

Nang sitahin, walang naipakitang lisensya si Wu dahilan para halughugin ang sasakyan nito na nagresulta sa pagkakabisto ng isang Glock, Gen. 3 na may magazine at kargado ng siyam na bala at isang pocket knife.

Sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 4136 o Driving Without License at R.A. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga suspek sa Manila Prosecutor’s Office. (Juliet de Loza-Cudia)