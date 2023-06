Winwyn nababalanse na ang oras sa anak at trabaho

Noong magbalik-trabaho na si Winwyn Marquez, inamin niya na nag-struggle siya sa pagbalanse sa kanyang pagiging ina at sa kanyang hectic schedule sa showbiz.

Pero habang hinahanap daw niya ang balanseng iyon, unti-unti raw na nasasanay ang katawan at utak niya. Aminado si Winwyn na hindi madali ang maging isang working parent, pero alam naman daw niya ang kanyang priorities at ayaw niyang mag-fail sa dalawang bagay na ginagawa niya.

“Caught in between the joy of work and the love for my child – a never-ending dilemma. A constant struggle between the time and energy required for both, leaving me and I’m sure other parents feeling torn between their responsibilities in both spheres. Maybe the key is to understand that pursuing both is possible with a little effort and a lot of flexibility.

“Balancing work and parenting requires a delicate balance, one which is unique to each individual and family. Striking a balance that allows individuals to thrive in both spheres while eliminating the guilt and judgment should be the ultimate goal. I know… easier said than done,” caption ni Wyn sa pinost niyang video sa Instagram kunsaan kasama niya si Baby Luna.

Challenge raw ito para kay Winwyn at pati na rin sa mga katulad niyang new mommies na gustong ma-secure ang future ng kanilang mga babies.

Nakapag-guest na si Winwyn sa ilang shows at natapos pa niya ang movie na ‘The Cheating Game’. (Ruel Mendoza)

