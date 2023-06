Tuloy ang laban: Vice, Anne, Vhong inspirasyon ng mga negosyante

Kapupulutan daw ng aral ang mga pinagdaanan ng Kapamilya noontime show na ‘It’s Showtime’ nina Vice Ganda, Anne Curtis, Vhong Navarro, na hindi sumuko sa kabila ng mga hamong kinaharap nito.

Sa TikTok video ng business adviser at motivational speaker na si Doc Gigi Sunga, ibinahagi niya kung bakit dapat tularan ang ‘It’s Showtime’ na hindi tumigil sa pagpapasaya sa madlang people.

Aniya, resiliency ang kapupulutang aral mula sa programa, na sa kabila ng matitinding kompetesya at suliranin na dinanas, tuloy-tuloy pa rin ang Showtime family na maghatid kaligayahan.

“Very resilient sila. They stand still and they quickly recover sa mga hirap na pinagdaanan nila. Example: noong panahon ng AlDub, ‘did they stop?’ They did not stop… tuloy-tuloy lang programa nila hanggang na-gain ulit nila momentum nila,” sey ni Doc Gigi.

Dagdag pa nga niya, “Nagkaroon ng problema (sa prangkisa) ang ABS-CBN. Huminto ba sila? Hindi sila huminto, okay?”

Payo niya sa mga kapwa-negosyante na tularan ang ‘It’s Showtime’, na kahit malakas man ang kakompetensya o kaya naman may problemang kahaharapin ay agad nakakahanap ng paraan para magpatuloy at makabangon.

“Sa negosyo natin, may problem diba? Natatalo tayo ng competitor natin, ‘pag tanaw mo ang pila, dalawang ulit ang kanila habang ikaw limang tao lang ‘yung nandyan sa harapan mo. Diba minsan susuko na tayo. So gayahin natin sila… pinalipas lang nila ang mga panahon na iyon,” pahayag pa niya.

Hindi lang sa negosyo, naka-relate rin ang madlang people sa mga pinagdaanan ng ‘It’s Showtime’ na nagsisilbing life lesson na kahit ano man ang kaharapin, patuloy lang tayo sa buhay at bibiyayaan din tayo sa huli.

Kung hindi nga raw sumuko ang ‘It’s Showtime’ family, maski ang mga masugid nitong manonood hindi sila susukuan.

“Super true kaya hanggang ngayon hinding hindi rin namin susukuan ang ‘It’s Showtime’. Yes nung time na nag-AlDub at nag-shutdown ABS, solid Showtimer pa rin!” sabi ng isang netizen. (Dondon Sermino)

