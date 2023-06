TRO sa JVA ng Ceneco, Primelectric Holdings ibinasura

Ibinasura ng Bacolod Regional Trial Court ang apela na magpalabas ng Preliminary Injunction at temporary restrai­ning order (TRO) upang pigilan ang joint venture agreement (JVA) na nilagdaan noong Hunyo 3 sa pagitan ng Central Negros Electric Cooperative (CENECO) at Primelectric Holdings Inc.

Sa dalawang pahinang desisyon ng korte sinabi ni RTC Branch 6 Presiding Judge Maria Lina Gonzaga na nilabag ng petitioner na sina Pepito Pico, Rommel Pido at Aaron Sorbito ng Negros Consumers’ Watch (NCW) at Convenors of Anti CENECO JVA Coalition (ACJC) ang proseso sa paghahain ng petisyon sa korte.

Sinabi ni Judge Gonzaga na batay sa record ay lumitaw na hindi nabigyan ng kopya ng petisyon ang mga respondents sa kaso na kinabibilangan ng Ceneco Board of Officers sa pangunguna ng Pangulo nito na si Jojit Yap at mga board member na sina Ariel Guides, Eugenio Velasco, Antonino Panique, Dwight Carbon, Noel Alarcon, Nicanor Jison at ang Primelectric Holdings Inc at Negros Electric Power Corporation na kapwa prinipreseninta ni Roel Castro.

Ayon sa korte isa sa pangunahing proseso sa isang aplikasyon na humihiling ng TRO ay dapat alam ng kabilang panig, sa nasabing kaso ay hindi nabigyan ng notice ang adverse party.

Dahil sa hindi pagsunod sa tamang proseso na itinatakda ng batas ay ibinasura ang petisyon.