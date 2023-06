Tali Sotto sumungkit ng 3 ginto sa PGAA event

AGAD na nagpakitang-gilas ang anak nina Vic Sotto at Pauline Luna-Sotto na si Talitha Maria ‘Tali’ Sotto sa unang pagsali sa women’s artistic gymnastics.

Nagwagi siya ng tatlong gintong medalya at isang tanso sa 2023 Philippine Gymnastics and Athletics Academy-Santiago Ty Summer Gymnastics na nakatakdang matapos Linggo sa Alabang Town Center, Muntinlupa City.

Batang babaeng nag-iisang anak nina Bossing Vic at Pauleen, nagtala ang gymnast ng 9.5 puntos sa vault, 9.10 sa Bars, at 9.5 sa floor exercise para sa mga ginto habang may lamang siyang 7.9 points sa balance beam para sa tanging tanso.

“That’s our girl!” social media post ng kanyang inang actress na si Luna-Sotto Linggo. “Way to go girl! Congratulations Tali! You made mom and dad so proud!”

Puwede pang madagdagan ang gold medal ng bata kapag nakumpleto niya ang iba pang apparatus sa individual all-around ng dalawang araw na paligsahan.

(Lito Oredo)