‘Someone special’ wala sa birthday ni Ruffa

May impromptu birthday dinner celebration si Ruffa Gutierrez noong Saturday.

Biglaan nga ang desisyon ni Ruffa na magkaroon ng birthday dinner at sabi niya sa akin that day, “For some family and friends. Intimate lang. Bigla kong naisipan na mag-celebrate tonight!”

Hindi nga ako naka-attend sa birthday dinner ni Ruffa dahil 10:00pm na ako nakabalik ng Pilipinas mula sa London, United England kung saan ay nag-intebyu ako para sa Abante TeleTabloid show ko.

Anyway, pinadalhan ako ni Ruffa ng ilang pictures kung saan ay nakita ko na bisita niya ang inang si Annabelle Rama, sister-in-law na si Sarah Lahbati, mga kaibigang sina Karla Estrada at Sunshine Cruz (na kasama ang anak na si Sam).

Alam ko na may mga mangungulit kung nasa birthday dinner ba ni Ruffa si Herbert ‘Bistek’ Bautista na sinasabing ‘special someone’ ng actress-TV host.

Ang sagot po ay WALA!

Inusisa ko nga siu Ruffa kung bakit wala si Bistek, ha!

Sey ni Ruffa, “I didn’t invite him to that particular gathering. Hahaha.

“Grabeee!”

‘Yun na! (Jun Lalin)

