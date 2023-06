Senador naggugupit ng kuko sa Senate hearing

Sino raw itong mi­yembro ng Senado ang naispatang naggugupit ng kuko habang uma-attend sa isang committee hearing sa Senado?

Nasagap ni Mang Teban ang tsismisan ng mga marites hinggil sa isang senador na mistulang ginawang nail salon ang committee hearing.

Nangyari raw ito sa kainitan ng isyu ng kawalan ng decorum sa ilang miyembro ng Senado. May senador na nagmumura, nagtsitsismisan habang may sesyon, nagsusuklay ng bigote at iba pang kabalbalan.

Hindi tuloy nakapagtatakang boldyakin sila ng mga beteranong senador na tila dismayado sa ginagawa ng ilang miyembro ng Senado sa ilalim ng 19th Congress.

Mukhang hindi type ng senador na ngatngatin ang mahaba niyang kuko tulad ng ginagawa ng ibang taong tensiyonado sa sitwasyon.

Kaya sa isang committee hearing, pasimpleng dinukot daw ng senador ang nail cutter at pinutol ang mahaba niyang kuko.

Napapaghalata tuloy na hindi sineseryoso ng senador ang pinag-uusapan sa public hea­ring dahil mas inuna pa ang kuko kaysa lagyan ng laman ang kanyang kukote.

Dinadaan na lang daw ng senador sa pasiklaban o astang kalye ang pagtatanong sa mga resource person para nga naman hindi masabing walang kalatoy-latoy ang partisipasyon niya sa pagdinig.

Kapag kaharap naman ang media, binobola pa niya ang mga ito na hindi na raw siya nakakatulog sa kaiisip ng mga panukalang batas para pakinabangan ng mga Pilipino.

May ilang Marites naman ang nagkomento na style lang daw ito ng senador para masabing wala siyang bakanteng oras para pumasyal sa nail salon.

Clue. Ang senador na naggupit ng kuko sa Senate hearing ay may letrang R sa kanyang pangalan.