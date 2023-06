Sana ol! Pinoy naging milyonaryo sa Dubai

Kung sine-swerte ka nga naman! ‘Yan ang ganap ng Pinoy na ito sa Dubai na itinanghal bilang ika-7 sa mga Filipino na nagwagi sa United Arab Emirates raffle draw.

Siya si Jeffrey isang Overseas Filipino Worker (OFW) na 14 taon nang nagtatrabaho bilang styrofoam sculptor sa Dubai. Kamakailan lang ay nanalo siya ng tumaginting na AED 1,000,000 o humigit-kumulang P15 milyong piso sa Mahzooz’s 133rd live weekly draw.

Ayon sa Mahzozz, hindi umano kailangan ni Jeffrey na matumbukan ang lucky numbers na kanyang tinayaan dahil pinili ang nanalo ‘randomly’ gamit ang raffle ID.

Nalaman lang ni Jeffrey na nanalo pala siya dahil sa kanyang kaibigan na nakasubaybay rin sa raffle draw. Noong una ay hindi pa umano siya naniniwala dito kaya ilang beses niya chineck ang kanyang account at dito niya napag-alaman na legit na legit nga!

Aniya, “When I received the call from my friend, my heart started jumping. I couldn’t believe it and remembered all the past Filipino millionaires who have made it with Mahzooz. Now, I became one of them.”

Sa ngayon, kahit naging instant milyonaryo na ay wala umanong balak si Jeffrey na huminto sa kanyang pinapasukang trabaho bagkus, plano niyang i-invest ang pera ito sa isang small business sa ‘Pinas.

Talaga namang mapapa-sana all ka na lang sa kelot na ito!

Ikaw, hilig mo rin bang tumaya sa mga raffle? (Moises Caleon)