Ruelle Canino walastik ng 21st ASEAN+ U-16 Chess

PUMOSTE ng tig-1 panalo at tabla sa last two rounds si second seed Ruelle Canino upang sikwatin ang korona sa girls under-16 standard ng 21st ASEAN+ Age Group Chess Championships nitong Sabado sa Eastern Asia Hotel sa Bangkok, Thailand.

Lumikom ang 15-anyos na Pinay woodpusher buhat sa Cagayan De Oro ng 7.5 points upang magkampeon sa event na ipinatupad ang nine-rounds Swiss system at nilahukan 329 players mula sa 16 na bansa.

Pinisak ni Canino si 15th seed Thai Ky An Tong ng Vietnam sa eighth at penultimate round habang nakipaghatian ng puntos kay 14th seed Vietnamese Woman Candidate Master Linh Dan Nguyen sa final round.

Aktuwal na tinapos ng pambato ng National Chess Federation of the Philippines at suportado ng Philippine Sports Commission ang torneo na kabuhol sa parehas na puntos si top seed Vietnamese Ha Khan Linh. Pero nang ipatupad ang tie-break, nakaungos si Canino.

Wala siyang talo sa pagposte ng anim na panalo at tatlong tabla sa kategorya niyang nilahukan ng 21 manlalaro.

Wagi rin si sixth seed Jersey Marticio kay No. 4 seed Binh Vy Nguyen ng Vietnam, pero kinapos pa ring makasampa sa Top 3. Nagtala lang siya ng 5.5 puntos para lumanding sa pang-apat na puwesto.

May iba pang pambato ang ‘Pinas sa iba pang kategorya.

(Elech Dawa)