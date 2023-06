Robi, Maiqui nag-pre-nup shoot sa Japan

Lumipad pa-Japan ang engaged couple na sina Robi Domingo at Maiqui Pineda para sa kanilang engagement shoot.

Kasama nila ang photographer na si Jaja Samaniego na siyang nag-capture ng special moments ng dalawa sa Land of the Rising Sun.

Dinala ni Jaja ang dalawa sa Kyoto Central Station na bukod sa ito ang pangalawang biggest building sa Japan, isa ito sa busiest transportation hub na merong shopping mall, hotel, movie theater, department store, and several local government facilities.

“For Robi Domingo and Maiqui’s engagement photos, I took them at the Kyoto Train Station. A Japanese architectural gem, I knew it would be a rich backdrop for their budding romance. The gigantic structure was such a marvelous sight to see. It felt like we were in the West world TV series. The Kyoto Central Station building is the second biggest in the country, created by the architect Hiroshi Hara,” caption pa ng photographer sa kanyang Instagram.

May ilang lugar pa na pinuntahan sina Robi at Maiqui para sa kanilang shoot, pero hindi pa ito pino-post ng kanilang photographer sa social media.

Special ang bansang Japan kina Robi at Maiqui dahil sa famous Shibuya Crossing in Tokyo naganap ang proposal ni Robi last year at naging saksi pa ang kanilang mga kaibigang sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Ria Atayde, Zanjoe Marudo, at Joshua Garcia.

Kasalukuyang inaayos na rin nina Robi at Maiqui ang kanilang wedding na wala pang reveal kung kailan magaganap.

Lahat daw ng desisyon sa wedding ay pinaubaya ni Robi sa kanyang fiancée.

“As much as I want to say it’s a joint celebration – it is actually, siyempre we are gonna be celebrating our love and marriage – pero right now, totoo pala ‘yung sinasabi nilang ‘happy wife, happy life’,” sey ni Robi.

