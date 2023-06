Police visibility dapat ramdam ng komunidad – Acorda

Para kay Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr., pinakamabisa at pinaka-epektibong pangontra sa krimen ang pinaigting na police visibility.

Kasabay nito aniya ang pagpapatupad ng ‘Tamang Bihis’ sa mga pulis habang nasa duty at gumaganap sa kanilang tungkulin sa pagpapatrulya sa mga kalsada sa bansa.

Aniya pa, mas magtitiwala ang publiko sa mga pulis kung presentable at maayos ang pagsusuot ng kanilang uniporme.

Naniniwala rin si Acorda na kailangang maramdaman ng publiko ang presensya ng mga pulis sa paligid para magtagumpay ang pulisya sa giyera laban sa mga kawatan at kriminal.

“Police visibility should not be done as mere compliance. It should be sincere and felt by the community,” ani Acorda sa ginanap na command conference sa Camp Crame, Quezon City.

Sa nasabing pulong, inatasan din ni Acorda ang mga pangunahing unit ng PNP na magsagawa ng assessment o pagtaya sa tinatawag na ‘vulnerable areas’ kabilang ang mga tourist destination, eskuwelahan, simbahan at iba pang matataong lugar na paboritong target ng mga kawatan.

‘By doing so, we hope to forge strengthened partnership with local government units (LGUs), communities, and other national agencies to bolster our anti-crime drive,’ dagdag ng heneral.

Iginiit niya na dahil dito ay magdadalawang-isip ang mga kawatan na umatake dahil alam nilang seryoso ang PNP sa pagpuksa sa mga salot ng lipunan.

‘The community, as an indispensable pillar of our justice system, is a vital partner in our continuing efforts to fight criminality and lawlessness on all fronts. If we are to win this war, it’s important that we first win the hearts and minds of our people,’ diin pa ni Acorda.

