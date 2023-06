‘Pinas malulunod sa utang – Ping

Nagbabala si dating Senador Panfilo “Ping” Lacson na malapit nang malunod sa utang ang Pilipinas.

Sinabi ito ni Lacson matapos aminin ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na P2.46 trilyon ang uutangin ng bansa sa 2024 upang mapondohan ang P5.77 trillion National Expenditure Program (NEP) na isusumite ng exe­cutive department sa Kongreso upang paaprubahan.

Bukod sa pangungutang ay itinutulak din ng Department of Finance (DOF) ang dagdag na buwis sa matatamis na inumin at mga junk food upang makalikom ng sapat na revenue ang gobyerno.

Ani Lacson, hindi lahat ng utang ay nagagamit ng gobyerno sa mga proyekto at programa dahil ang nakakalungkot dito ay marami rin ang ninanakaw.

“God save the Philippines. It is only a matter of time when we will all be drowning in debt. Question is, how much of all these loans were stolen?” babala ni Lacson.

