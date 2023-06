‘Pinas ipauuwi sa Japan 300K labi ng mga sundalo noong WW ll

Tutulong ang mga opisyal ng bansa na ibalik sa Japan ang 300,000 labi ng kanilang mga sundalo na namatay sa bansa noong World War ll.

Ayon kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., nakipagpulong na siya sa Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) ng Japan para maisakatuparan ito sa tulong ng DILG at Department of Foreign Affairs (DFA).

Nauna rito ay lumagda sa memorandum of cooperation ang Pilipinas at Japan noong 2018 para sa ‘collection, handling, storage at shipment” ng mga labi ng mga sundalong Hapon.

Nakasaad dito na mangongolekta ang MHLW ng sample ng mga labi para matukoy ang mga ito sa pamamagitan ng DNA.