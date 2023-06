Pandodoktor swak sa Revised Penal Code: Zubiri, Villar makakasuhan sa Maharlika bill – Koko

Isiniwalat ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III na maaaring makasuhan sa paglabag ng Revised Penal Code ang kumalikot ng Maharlika Investment Fund (MIF) bill sa Senado.

Sinabi ito ni Pimentel dahil may probisyon sa penal code hinggil sa palsipikasyon ng legislative document at maaaring pasok dito ang ginawang pagkalikot sa MIF bill kahit walang sesyon ng Senado.

Tinutukoy ng senador ang depekto ng Senate Bill 2020 hinggil sa magkalasungat na probisyon ng Section 50 at 51 hinggil sa prescription ng crimes at offense.

Pinaliwanag ni Pimentel na dahil pasado na sa final reading ang panukala at in-adopt ng Kamara de Representantes, hindi na maaaring galawin ang mga probisyon ng panukala.

“Meron kasing krimen sa Revised Penal Code, ang title niya “Falsification of Legislative Document”. So papag-aralan natin iyan kasi ang design kasi sa Revised Penal Code, may elemento iyan eh. So pag-aralan natin iyan. Kung present lahat ng elements, masasabi nating violation na ito ng section,” wika ni Pimentel sa isang radio interview nitong Linggo.

“Kung sino ang aamin na gumalaw ang version pagkatapos ng third and final reading approval, ‘yon na ang violation non,” babala ng senador.

Hindi pa masabi ni Pimentel kung sino ang dumoktor sa sablay na probisyon ng MIF dahil kailangan pa niyang maimbestigahan ito.

Matatandaang inamin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na pinag-usapan lamang sa kanilang Viber group ang pagretoke ng panukala. Ang nag-sponsor ng panukala ay si Senador Mark Villar, chairman ng Senate committee on banks, financial institutions and currencies

“Iimbestigahan natin kailan gumalaw, sino ang gumalaw, bakit ginalaw, sino ang nag-authorize ng paggalaw. Otherwise, personal decision na ginalaw niya, initiative niya or puwede rin niyang sabihin na nautusan siyang galawin,” paliwanag ni Pimentel.

Sinabi ni Pimentel na nakatakdang bumalik sa Pilipinas si Zubiri ngayong Lunes matapos ang pagbisita sa Estados Unidos kung saan posibleng magsagawa ito ng press conference hinggil sa isyu ng Maharlika bill.

