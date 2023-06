Nakupow may demonyo!

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo kung may mga anghel meron ding mga demonyo sa paligid natin.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Ram ng Maynila ay nagulat nang makita niya sa tabi ang isang demonyo na sobrang pangit ng hitsura.

Naging interesado ang Misteryo sa kanyang karanasan at inalam natin ang buong detalye kung paano niya nakita ang demonyo.

Misteryo: “Totoong demonyo ito ha hindi yung nakagawian na nating bansag sa mga pasaway na tao na sila ay demonyo?”

Ram: “Yes totoo ito. Nakita ko siya sa isang pagtitipon ng grupo naming mga mananampalataya. Hindi ko nga akalain na meron akong makikitang demonyo kasi karaniwan mga good spirit ang nagpapakita tulad ng mga anghel at engkantada.”

Misteryo: “Ok itong nakita mong demonyo ano ba ang hitsura niya?”

Ram: “Mandidiri ka actually hindi mo siya katatakutan sa hitsura niya kasi grabe hirap ipaliwanag ang image niya. May dalawa siyang maliit na sungay yung buntot niya tulad ng mga nakikita natin sa mga photo sa internet makintab na itim na mahaba na may hugis arrow sa dulo. Yung face niya mahirap i-describe pero pangit talaga at heto yung skin niya parang andaming pumutok na sugat pasensya nakakapandiri talaga pero yan ang nakita ko.”

Misteryo: “Naku! Nakakapandiri nga pala hitsura niya pero teka may pakpak ba siya?”

Ram: “Hindi ko agad nakita pero I think nasa likod niya nakatiklop lang at mind you parang may mala-ahas siyang dila.”

Misteryo: “Sabi mo nakita mo sa spiritual session niyo yung demonyo pero bakit andun siya at nakapasok siya sa church niyo?”

Ram: “Nagtataka nga ako pero I think sapi siya ng isa sa mga outsider na sumama sa event. May isang divine being na biglang lumitaw at naglabas ng holy sword at pinalayas siya.”

Misteryo: “Ngayon ka lang ba nakakita ng demon?”

Ram: “May mga nakita na ko noon pero mostly dark shadows sila with red eyes pero ito ang linaw ng hitsura. Yung skin niya na puro sugat ay kulay gray not black o dark skin.”

Misteryo: “After mo makita yung demon ano ang ginawa mo?”

Ram: Ikinuwento ko sa isang ka-member namin ang nakita at sinabi niya kaya lumabas sa katawan ng sinapian niya dahil hindi niya matiis ang energy sa lugar na sobrang positive at divine beings ang nakakasama namin.”

Kayo mga ka-Misteryo meron ba kayong karanasan sa mga demonyo? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#