Mike Trout, Los Angeles tinambakan ang Colorado

KUMONEKTA ng nakakangilong 13 runs sa third inning ang Los Angeles Angels na kinasangkapan sa record-setting 25-1 win laban sa Colorado Rockies sa MLB regular season game nitong Sabado.

Pumitik ng homers sina Mike Trout, Brandon Drury at Matt Thais sa magkakasunod na pitches para sindihan ang runs na tinapos ng two-run homer ni Mickey Moniak.

Sunod namang pumalo si David Fletcher ng three-run homer para tapusin ang eight-run fourth.

Franchise marks ng Angels ang runs at hits (28) sa isang laro, pinantayan ang team records sa runs at homers sa third.

Umiskor ng 21 runs sa 17 hits ang LA mula third patawid ng fourth innings.

Hindi nakisali sa pasabog si major league home run leader Shohei Ohtani.

(Vladi Eduarte)