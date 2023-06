Mark Nonoy, Green Archers puntirya PBA D-League title

DESIDIDO na ang EcoOil-De La Salle university na tapusin ang Marinerong Piipino-San Beda College sa Game 2 ng 11th Philipine Basketball Asscoiation 2023 D-League Aspirants Cup ngayon (Lunes) sa Ynares Sports Arena sa Pasig.

Nangalabaw sina Michael Phillips, Mark Nonoy, CJ Austria at Kevin Quiambao sa 108-82 dominasyon ng Green Archers sa Game 1 noong Huwebes, misyon ng Green Archers na walisin ang race-to-two series sa alas-3:00 ng hapon.

Abot-kamay na ang tagumpay na title defense. Pero ayaw magkompiyansa ni assistant coach Gian Nazario at ng kanyang mga alipores.

Inaabangan nila ang resbak nina Jacob Cortez, Damie Cuntapay, James Payosing at Peter Alfaro lalo’t marami pang alas si Red Lions coach Yuri Escueta.

“It’s a best-of-three series, so it does not put us anywhere,” salag ni Nazario, nagmando sa DLSU para kay coch Topex Robinson. “We expect them to be back.”

Nasa guni-guni pa ni Nazario nang silatin ang Taft-based squad ng mga basketbolista ng Mendioa sa elimination round noong May 2, 82-79.

Gaganapin sa Huwebes (Hun. 29) kung may winner-take-all Game 3.

(Vladi Eduarte).