Marco agad sinusuyo si Cristine pag nagseselos

Kitang-kita kay Bea Alonzo na kinikilig ito kina Cristine Reyes at Marco Gumabao na in-interview niya sa kanyang vlog na gamit ang lie detector test.

Sa interview na ‘yon, parang si Marco talaga ang napaka-vocal at nagpapakita ng wagas na pagmamahal kay Cristine.

Nang maging Instagram official na raw sila, hindi raw talaga nila inisip ang magiging reaction ng mga tao sa kanilang relasyon.

Sabi ni Cristine, “You know what, hindi ko inisip ang tao. At saka ako, sa gesture niya, on the floor talaga ‘ko. Kinilig talaga ‘ko.”

Si Marco naman, sa kabila ng sinasabi niyang hindi siya ma-social media, pero dito naman niya ginawa ang pag-amin sa relasyon nila ni Cristine.

“In general, I don’t live to please people,” sey niya. “Actually, parang natuwa ako sa tanggap ng mga tao. Parang 95% positive.”

Natawa naman ng bongga si Marco sa tanong ni Bea kung selosa raw ba si Cristine.

“Nasa lugar ang pagseselos ko,” inunahan na agad na reaksyon ni Cristine, pero inamin din niya kung paano siya magselos.

Aniya, “Oh my God, nanginginig ang buong katawan ko. Kailangan talaga wala ako sa work para mapag-usapan agad ‘yon. Kasi, kapag hindi napag-uusapan, affected ako. And I sometimes decide emotionally.”

Si Marco naman daw ang nanunuyo agad kay Cristine kapag alam niyang nagseselos ito.

“Siyempre, suyo agad,” sey niya.

Sa isang banda, sabi ni Marco, hindi raw siya seloso, pero kinontra ito ni Cristine at sinabing magaling lang itong magtago.

Ang bongga! (Rose Garcia)

See Related Stories:

Marco kuntento sa pagmamahalan nila ni Cristine

Cristine, Marco nakakakilig lambingan sa ulanan