Maine na-hassle sa Philippine Arena

Hindi napigilan ni Maine Mendoza, na isang lehitimong Bulakenya, na mapa-rant o mailabas ang kanyang saloobin sa naranasang concert ni Bruno Mars na ginanap sa Philippine Arena.

Ang Philippine Arena ay sa Bulacan located, pero maging si Maine ay talagang nagsasabi kung gaano nga raw ka-hassle na manood ng concert sa naturang lugar.

Sabi ni Maine sa kanyang tweet, na biglang napa-flashback tuloy sa AlDub days ng Tamang Panahon kunsaan ay sa Philippine Arena rin ginawa at humingi ng sorry after eight years sa mga posibleng nagdusa raw that time.

“Went to see Bruno Mars in Philippine Arena and made it to the finale. Happy pa din kasi umabot sa last two songs. Napaka-hassle lang talaga ng entry and exit! Has it always been like this? Kumusta ang previous concerts dito? And Tamang Panahon?! Shocks sorry kung ganito din ka-hassle.”

Nagpauna na rin si Maine, kahit na alam ng lahat na isang Coldplay fan nang makita niya ang banner for Coldplay concert sa January.

Sey ni Maine, “Happy na din ako to see this! Sending my best wishes to everyone attending next year! Pass na muna siguro ako. Arrive early then suffer after the show, ganun. Yikes.”

Sa isang banda, hindi lang si Maine ang nabasa naming nag-post ng hindi magandang karanasan nila sa ‘traffic’ talaga ng pagpasok at paglabas ng arena. Kaya ‘yung iba, late na nakapasok at nagsisimula na ang concert at ang iba naman, hindi na tinatapos at umaalis na para hindi maipit sa paglabas.

‘Yun na!

See Related Stories:

Maine sasamahan TVJ sa lahat ng laban

Maine umalma na mapapanood sa TVJ show ang kasal kay Arjo