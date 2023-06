Libing yarn? Tarpaulin ng graduate nilagay sa sasakyan

Kwela ang hatid sa social media ng isang tarpaulin ng fresh graduate sa Bulacan.

Ibinahagi ito ni Jaecee Yong sa kanyang account kalakip ang caption na, “Hindi pa po ako patay, ga-graduate pa lang.”

“Hello po buhay pa po ako. Sa mga kapitbahay at kabaranggay namin, hindi lang po talaga ako pala-labas ng bahay pero buhay pa talaga ako,” dagdag pa niya.

Si Jaecee ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Psychology sa Bulacan State University bilang Magna Cum Laude at Gawad sa Pamumuno awardee.

Sa uploaded picture, makikita ang kanyang tarpaulin na inilagay sa harap mismo ng isang sasakyan kaya naman nagmukha itong libing na papunta sa sementeryo.

Ang tarpaulin umanong ito ay ipinagawa ng kanyang tito na naghatid sa kanila noong graduation.

Ang ikina-worry dito ni Jaecee, ay baka maniwala umano ang kanilang mga kapitbahay o kung sinuman ang mga nakakita at akailaing siya ay patay na dahil ‘di rin siya madalas lumabas ng bahay.

Humakot ang naturang larawan ng daan-daan libong reactions at aliw na komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni Linda Camus, “Sus maryosep grabe wag ganyan god bles.”

“Murtle Ellah Vaquilar usto mo? Mag-announce pako gamit megaphone HAHA,” biro ni Maria Leannah Vaquilar sa kanyang kaibigan.

“Congratulations what pure joy it is for families to have the opportunity of witnessing their loved ones graduate from college thus, this act of showing pride, love and support way to go,” pagbati ni Ivy Grace Loreta Bobiles.

Dagdag pa ni Mizizz Taylor, sey niya, “It’s more fun in the Philippines talaga congratulations to all graduates!” (Moises Caleon)