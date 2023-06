Kiefer Ravena binalandra si Kholeen Ortis sa Instagram

PINAG-INIT ni Japan B.League at Gilas Pilipinas veteran Kiefer Isaac Ravena ang matagal nang nauulat na romantiko niyang relasyon kay Kholeen Ortiz.

Itoy matapos na ilagay ng former Philippine Basketball Assocation player sa kanyang Instagram Stories nitong Sabado ang ilang larawan nila ng babae na tila nasa date night.

Na-link siya Ortiz sa nakaraang taon, matapos kumpirmahin nila ng dating kasintahang si volleyball star Alyssa Valdez ang breakup mula sa anim na taong relasyon.

Itinanggi noon ni Ravena ang mga tsismis na may bagong babae siyang nililigawan, taliwas sa mga haka-haka sa social media.

“This past few days has been dirty and pangit. It’s time to put a stop to it. Naglabas ng statement si Alyssa noong Mayo tungkol sa paghihiwalay namin last January. We both agreed to move on peacefully and we respect each other’s decisions,” sey niya noong Agosto.

“Gayunpaman, ang pamilya, mga kaibigan, mga kakilala, at maraming mga inosenteng pangalan ang kinaladkad sa isyung ito. Ang mga tsismis na may nililigawan ako ngayon ay ganap na hindi totoo at nakakasakit, lalo na sa mga hindi sinasadyang nadala sa isyung ito.”

Hindi pa kinukumpirma ni Ravena ang relasyon nila ni Ortiz.

Samantala, pumirma siya kamakailan ng extension sa Shiga Lakestars para sa kanilang kampanya sa 2023-2024.

Nagposte ang dating NLEX Road Warrior ng averages na 10.5 points, 4.0 assists, at 2.6 rebounds para sa Shiga na bumagsaksa Division 2 matapos ang 14-46 win-loss record sa katatapos na 2022-23 season.

(Lito Oredo)