James Harden ikakadena; Tobias Harris gigil sipain

DECEMBER pa lang, pinag-uusapan na ang pagiging free agent ni James Harden sa June 30.

Lumutang ang bali-balitang babalik siya sa Houston, pero mukhang malabo dahil sa pinakahuling kaganapan na determinado ang Philadelphia na papirmahin muli ang The Beard sa free agency.

Inaasahan nang tatablahin ni Harden ang $35.6M player option para sa 2023-24 season. Hawak ng 76ers ang rights sa kanya kaya puwede siyang hainan ng four-year max deal na magsisimula sa $47.6M sa susunod na season.

Ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN Linggo, baka pumayag pa si Harden na tumanggap ng mas mababa sa Philly.

Si 10-time All-Star Harden ang NBA scoring champion sa tatlong sunod na seasons at mula 2018-2020 ay nag-average ng 33.7 points per game. Mag-34 na sa Aug. 26, hindi na ganu’n kaeksplosibo ang scoring ni Harden pero siya pa rin ang nanguna sa NBA sa assists (10.7) nitong 2022-23 – mas niyakap ang papel bilang playmaker at secondary option kay Joel Embiid sa 76ers.

Handa namang ilaglag ng Sixers si Tobias Harris kung makakakuha ng player na magpapalakas pa sa kampo lalo’t anim na team ang interesado sa basketbolista.

(Vladi Eduarte)