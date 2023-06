Gamitin si PBBM sa kampanya sa wastong kalusugan

Aaminin ko, isang ordinaryong mamamayan lang ako pero ilang gabi na akong napapaisip matapos na masiwalat ang plano ng Marcos administration na nagbabalak itong patawan ng buwis ang junk foods at dagdagan ang umiiral para sa mga pamatid-uhaw gaya ng softdrinks at iba pang matatamis na inumin.

Dalawa daw ang target ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa planong pagpapatupad nito, ang una ay ang mas maayos na pangangasiwa ng gobyerno sa kalusugan ng mga Pinoy at ang pangalawa ay ang dagdag na buwis na ipapasok sa kaban ng bayan.

Naalala ko tuloy bigla ang nangyari sa sigarilyo.

Halos ganito din kasi ang disenyo ng mga nagsulong para sa mas mahigpit na panuntunan sa mga produktong sigarilyo sa hangaring mabawasan daw ang mga nagkakasakit sa baga at kasabay na pagkakataon ay madagdagan ang buwis na nalilikom para may maipanggastos ang gobyerno.

Pero maliwanag naman ang mga ebidensiya na hindi epektibo ang sistemang ito para masolusyunan ang problema sa kalusugan dahil hindi naman naampat ang mga nagkakasakit sa baga at hindi rin nabawasan ang bilang ng mga naninigarilyo, at higit sa lahat, utang pa rin naman nang utang ang gobyerno ng panggastos sa operasyon nito.

At sa dami na nga ng utang ng gobyerno, umuutang na tayo ngayon para may maipambayad sa mga matatagal na nating utang o kaya ay mga obligasyon at kompromiso na kailangan nang mabayaran.

At ito ay isang matibay na indikasyon na hindi epektibong sistema ang dagdag na koleksiyon ng buwis sa mga mamamayan para mapunuan ang problemang pinansiyal ng gobyerno.

Kung talagang nais ng ating pamahalaan na malutas ang samu’t-saring problema sa kalusugan ng mga mamamayan nito, dapat na pakilusin ng todo ng Presidente ang Department of Health sa pangangampanya at pagpapakalat ng totoo at tamang impormasyon upang paano makakaiwas sa mga sakit na dulot sobra-sobrang pagkain ng junk food o pag-inom ng mga softdrinks at iba pang matatamis na pamatid-uhaw.

Mismong si PBBM ang gamiting instrumento at patotoo ng DOH dahil subok na niya ito lalo na nga kung babalikan natin ang panahon ng pangangampanya sa naipanalo niyang Presidential elections.

Hindi ba’t kaliwa’t-kanang operasyon ang ginawa ng iba’t ibang grupo noon pero kapag siya na mismo ang nagsalita sa harap ng mga botante ay tila nawawalan ng bisa ang mga isyu na ipinukol sa kanya.

Kung ang platapormang ito ay gagamitin ng DOH sa pangangampanya sa wastong kalusugan na dapat matamasa ng mga Pinoy, palagay ko ay hindi na kailangan pang dagdagan ang mga buwis na kinokolekta sa mga mamamayan.

Sayang lang kasi dahil sa korapsiyon lang naman ito humahantong.