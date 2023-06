Fur parent tinabihan matulog alaga sa kulungan, pinusuan

Gaano mo kamahal ang alaga mo? Sinagot ‘yan ng fur parent na ito sa Maynila na dahil sa super mahal ang kanyang alagang doggy ay tinabihan niya na ito sa kanyang kulungan!

Siya si Jenu Acayan na kamakailan lang, inulan ng aliw na mga sentiment mula sa madlang pipol dahil sa kanyang bibong trip.

Ayon kay Jenu, sinubukan umano niyang samahan ang kanyang alaga na si Peesha na matulog sa cage nito upang turuan ito dahil madalas itong natutulog sa kanilang higaan.

Aniya, “Update sa first night ni Peesha mag sleep sa cage niya, it was successful nakaya niya matulog ng wala sa bed namin pero ako yung sa cage niya.”

At dahil preggy din ito, kailangan nilang itong sanayin na nasa cage.

Makikita sa picture na tulog na tulog ang dalawa na tila nagustuhan ang kani-kanilang pwesto.

Nilinaw naman ni Jenu na hindi siya rito tuluyang natulog dahil nang makaramdam siya ng ngalay ay bumalik na siya sa kanilang higaan.

“Kasi nung nakita niya ako na matutulog na sa kama nag yawn na siya ng yawn habang nakatingin sakin ganun siya mag stress e antok na ako kaya tinabihan ko nalang siya, nung sleep na siya ng mahimbing at nangalay na ako umalis na din ako,” aniya.

Noon pa man ay super clingy umano si Peesha kaya naman hindi nila ito matiis na hayaan tumabi tuwing natutulog.

Ikinatuwa rin ito ng mga netizen.

Gaya na lamang ni Kim Kim Dela Torre, “Ikaw pala di makatiis eh di si Pesha hahahahahaha.

“Buti dika iniwan ni peesha at lumipat sa bed,” biro ni Anne Villaruz.

Tila naka-relate naman dito si Yulo Aguilar Ampon, aniya, “Sending love ganyan din ako sa dalawa kong dogie tabi cla sa akin hahhaha.”

“Haha malapit n akong maging ganito eh kunting kunti n lng napigilan ko lang ksi di ako kasya sa cage haha daddy Yobhed Gonza-less db ahahahaha alam mo yan,” saad ni Cristina Maria.

Ikaw, kaya mo rin ba gawin ito para sa alaga mo? (Moises Caleon)