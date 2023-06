Eumir Marcial babanat sa China 19th Asian Games

IPAGPAPATULOY ni 2020+1 Tokyo Olympic bronze medalists at undefeated pro boxer Eumir Felix Marcial ang pangarap na makabalik sa Summer Olympic Games nang mapabilang sa mga uupak sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa darating na Setyembre.

Inilahad ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo, na nakatakdang sumabak ang three-time Southeast Asian Games gold medalist sa Asiad sa Set. 23-Oktubre 8, na isa Olympic Qualifying Tournament para sa 2024 Paris Olympics.

“He will compete in the Asian Games,” pahayag ni Manalo Linggo sa Abante Sports. “He will compete in men’s 80kgs division.”

Sa programang Power ‘N Play sa Radyo 5 nitong, pinahayag ni MP Promotions president at international matchmaker Sean Gibbons na kailangang tutukan at paghandaan muna ng 27-anyos at mula sa Zamboanga City ang kanyang pro fight sa Agosto bago nito pagtuunan ang isa pang Olympic dream.

(Gerard Arce)