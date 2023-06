Duterte aprub sa unang taon ni Marcos

Kuntento si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa pagpapatakbo ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa unang taon ng panunungkulan nito sa bansa.

Ito ang inihayag ng dating pangulo matapos ang reunion nito sa kanyang dating Cabinet secretaries sa San Juan City nitong Sabado nang gabi.

Ayon kay dating Presidente Duterte, maayos ang pangangasiwa ni Pangulong Marcos sa bansa dahil walang gulo at mapayapa halos ang bansa na magandang palatandaan na ginagawa nito ang kanyang trabaho.

“Good, it’s all good. Walang gulo, we are at peace almost and we have to credit it with the present administration. Kung ano yung nangyayari sa panahon niya, nakikita natin very good,” anang dating Pangulo.

Umaasa ang dating presidente na manatiling ganito ang Pilipinas at pinayuhan si PBBM na ipagpatuloy ang magandang ginagawa para sa bansa. (Aileen Taliping)

