Dedma na kay Scottie: Pau Fajardo masaya sa bagong ‘dyowa’

Sumabak na sa acting workshop si Pau Fajardo, ang ex-dyowa ng basketball player na si Scottie Thompson. Yes, tuloy-tuloy na nga ang pagpasok niya sa showbiz, at isang indie film muna ang gagawin niya.

Na-witness ko nga ang workshop nila, at in fairness, may acting si Pau, ha! Bongga nga ang ‘pananakit’ niya sa kaeksena, na tila nadala siya.

“First time kong mag-workshop. Masaya ang experience.

“Pero ayokong i-rush. Gusto ko lang i-try. Pero ready naman ako na pasukin ang showbiz, ang acting.

“Pero dapat maraming workshop muna! Feeling ko kasi, kulang pa ako,” sabi ni Pau.

First time raw niya naranasan ang ganun, na maglabas ng galit, manakit.

“Medyo nahihirapan ako! Hindi kasi ako sanay sa ganun! Mahirap manampal na walang ginagawa ang tao sa iyo!” natatawang chika ni Pau.

Anyway, inamin ni Pau na may inspirasyon na siya ngayon. Kaya hindi na raw dapat kinukulit-kulit sa kanya ang ex niya.

“It’s not my story to tell! Sa akin sarado na `yung chapter na `yon!

“Gusto kong magsimula na ako lang, at wala nang nakadikit na pangalan!

“Sa ngayon kasi happy ako!”

May boyfriend ka na?

“Ah, hahahahaha!” tila nahihiyang sabi niya.

May special someone ka na? Ka-MU?

“Ah, meron na! Hahahaha! Pinagpawisan ako!”

Basketball player? Actor? Negosyante?

“Basta po! Pero hindi player! Hahahaha!” sabi ni Pau na pinagpawisan ngang bigla.

Anyway, matagal na raw niya itong kakilala, at masaya nga siya ngayon.

“Sobrang happy ako. Pero, ayoko na siyang ilantad pa!” sabi na lang ni Pau.

Sabi ng editor naming si Jun Lalin, isang young politician from the south daw ang dyowa ngayon ni Pau.

Well… (Dondon Sermino)

