Dapat ituro ang Arabic Language at Islamic Values sa mga paaralan

Isa sa mga itinutulak ng inyong lingkod ngayon ay ang panukalang batas na layong patatagin ang Arabic Language and Islamic Values Education (ALIVE) Program sa lahat ng mga private at public schools sa labas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Sa Senate Bill No. 382 o Arabic Language and Islamic Values Education Act na inihain ng inyong lingkod, isinusulong dito ang pagpapatatag, pagrespeto at pagpapanatili sa pagkakakilanlan, kultura at mga tradisyon ng mga Pilipinong Muslim. Hangad din ng nasabing panukala na siguraduhin ang kontribusyon ng mga Pilipinong Muslim sa mga adhikain ng bansa at kilalanin sila bilang mga katuwang sa pagpapatatag ng bansa.

Magiging saklaw ng ALIVE Program ang probisyon ng mga pasilidad, school furniture, equipment, angkop na textbooks at instructional materials, at technical at financial educational assistance sa mga accredited o recognized private madaris ng Department of Education (DepEd). Ang madaris ay privately-operated at community-based na mga paaralan na nakatutok sa Arabic literacy at Islamic studies.

Bahagi rin ng ALIVE Program ang training o capacity-building ng mga asaditz, kabilang ang mga trainers, supervisors, at mga administrator. Batay sa tradisyon at kasaysayan, ang mga asatidz ay mga guro sa karamihan ng mga Muslim Filipino communities.

Sa ilalim din ng panukala, maaaring mag-aral ng Arabic Language o Islamic Values Education ang parehong Muslim at non-Muslim na mga mag-aaral.

Kapag naisabatas na ang Arabic Language at Islamic Values Education Act, inaasahang makakatanggap ang mga mag-aaral na Muslim ng dekalidad na edukasyon na angkop sa kanilang kultura at paniniwala. Bahagi rin ito ng ating pagkilala sa mahalagang papel ng mga mag-aaral na Muslim sa pag-unlad ng ating bansa.

Bukod dito, kabilang din sa ating panukala ang parehong mga pampublikong paaralan at mga pribadong madaris sa labas ng BARMM, gayundin ang mga mag-aaral sa Alternative Learning System (ALS).

Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, patuloy nating palalaganapin ang adhikaing mapagbuklod-buklod ang bawat isa tungo sa tunay na kaunlaran ng ating Muslim community at ng buong bansa.