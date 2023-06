SI Alejandro Segales o mas kilalang kuya Doods ang chess coach ng International Baptist College sa Barangay Malamig, Mandaluyong City.

Siya ay nagkampeon sa isang torneo sa Dubai noong 1994 at at pumangalawa sa 1st Philippine Games 1996 sa Qatar nang tapiking pambato ng Philippine Embassy sa UAE.

Sa ngayon, isa si Coach Doods sa mga maasahan ng Tarrash Knight Chess Club sa Guadalupe, Makati City na naghahanda para sa AQ Prime Stream FIDE Standard Open Chess Tournament sa Hulyo 1-2 sa Robinsons Metro East, Pasig City at pagkakaabalahan ni AQ Prime proprietor/president Atty. Aldwin Alegre.

Kakatersera lang din ni Coach Doods sa isang palaro ni Arena Grandmaster/National Master Jose Rafael ‘Jojo’ Legaspi.

Salamat sa bumubuo ng chess tournament na naglalayong makatuklas ng mga bagong talento.

***

Gaganapin ang Invitational Chess Tournament sa Hunyo 28 sa Sentro Artista, Arton Strip Rockwell, Blue Ridge A, 226 Katipunan, Quezon City sa tabi ng Conti’s.

Itatampok dito ang mga artist, engineer at contractor. Kabilang sa mga naimbitahan sina Asia’s First Grandmaster Eugene Torre at actor/artists Jao Mapa.

***

Ipinaalam nina Pangasinan Chess League boss Don Juan Sison at Tom Ferrer ng Lingayen Chess Club na tutulak ang 2nd Engr. Alejandro Ramos Sr., Jr. Memorial Open Chess Tournament sa Hulyo 2 sa Civic Center, Lingayen na ang host ay si Mayor Leopoldo N. Bataoil.

Makakabatid ng iba pang mga detalye sa mobile number 0939 556 3156.

***

Happy Birthday Shanghai, China-based online AGM at coach Giovanni ‘Jojo’ Dy.