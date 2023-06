Cebu city, inalerto kontra sore eyes

nalerto ng Cebu City Health Office (CCHO) ang mga residente ng lungsod para maiwasang tamaan ng conjunctivitis o sore eyes.

Ayon kay CCHO chief Dr. Daisy Villa, kalimitang kumakalat ang sore eyes kapag mainit ang panahon.

Sa kabila nito, tiniyak ni Villa na hindi pa naman nakakaalarma ang naitalang kaso ng sore eyes sa siyudad lalo pa at madalas na ang pag-ulan sa bansa.

Gayunman, pinag-iingat ng CCHO ang mga residente para maiwasang makapitan sila at maimpeksyon ang kanilang mga mata.

“Mahirap din kasi dahil masakit sa mata ang sore eyes,’ ani Villa.

‘It’s not that significant, we don’t need to worry because conjunctivitis is mostly viral and self-limiting. The eyes will turn red unless there are eye discharges, that’s the time that we will treat it with anti-bacterial medications,’ paliwanag pa ni Villa.

Nakapagtala ang lungsod ng 29 kaso ng sore eyes noong Marso habang kinakalap pa ang datos para sa Abril.

Samantala, sinabi ni Bantayan Health Officer Samantha Tinsay na maaaring i-cold compress ang sore eyes bilang therapy at supportive care habang maaari namang panlunas ang antihistamine pill kung resulta ng allergy ang pamumula ng mata.

Gayunman, ipinapayo ni Bantayan na magpakonsulta sa doktor kung bunga ng bacterial infection ang pamumula ng mata para sa wastong antibiotic. (Juliet de Loza-Cudia)