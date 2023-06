CAB pinalusot abuso ng CebuPac

Kinuwestiyon ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ang Civil Aeronautics Board (CAB) kung bakit walang ginawa noong panahong tambak ang reklamo laban sa Cebu Pacific Air (CebuPac) at sa iba pang airline at hinayaan pang imbestigahan ito ng Senate committee on tourism.

Giit ni Dela Rosa, dapat ay proactive ang CAB sa reklamo ng mga pasahero hinggil sa overbooking, offloading at iba pang aberya ng CebuPac ng mga Gokongwei.

“Kung proactive sila sa kanilang ginagawa hindi magkaganoon sa sitwasyon ngayon. Dapat naagapan nila iyan by seeing to it na ‘yong flight schedule ay nasusunod at kung palaging may consultation with the airline, with the air carrier kung ano ang kaya nyo at anong hindi para mag-adjust tayo. Dapat ganun ang gagawin nila, proactive,” giit pa ng senador sa interview ng DWIZ.

Binanggit pa ng senador na tila pinabayaan ng CAB ang mga airline na mag-regulate sa kanilang sarili.

“Ewan ko lang kung ‘yong ating civil aeronautics board ba ay nag-re­gulate sa mga air carrier o baka mga air carrier na nagre-regulate sa sarili nila,” ani Dela Rosa. “May pagkukulang (ang CAB)”.

Matatandaang humi­ngi na ng paumanhin ang CebuPac at Philippine Airlines sa mga aberya sa kanilang flight at idinahilan na may problema sila sa supply ng mga spare parts kaya mara­ming eroplano ang hindi makalipad.

“Naiintindihan natin pero sa karamihan ng ating mga pasahero hindi pa rin acceptable sa kanila ‘yon dahil grabe ang na-experience nilang ordeal dahil diyan sa mga biglang cancellation, overbooking. Mahirap intindihin iyan sa mga ordinaryong pasahero,” wika ni Dela Rosa.

“Kung alam nila na disrupted ‘yong kanilang supply chain, hindi pa nakakarating ‘yong makina, ‘yong spare parts, eh dapat kasama na ‘yan sa programming nila, na factor in sa paggawa ng flight schedule para naman hindi masyadong maargrabyado ‘yong mga pasahero,” dagdag ng senador.

“Kahit papano, mayroon talagang misma­nagement so kung well managed hindi dapat magkaganun kahit na sabihin mong disrupted ‘yong supply chain nila eh dapat adjusted sila according to the disruption,” patutsada pa niya.

