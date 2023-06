Boss Emong pinasinghot ng alikabok ang mga karibal

BINALANDRA ni Boss Emong ang liksi kay Mayor Honey Lacuna-Pangan nang sikwatin ang korona ng 452nd Araw ng Maynila ‘Gran Copa De Manila 2023’ nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Sinaksihan ng alkalde ang pagdomina ng nasabing kabayo sa karera kung saan ay hinarurot agad nito ang unahan.

Agad kinapitan si Boss Emong ni Life Gets Better at binuliglig ito hanggang sa huling 800 metro ng karera. Pero hindi natinag sa unahan ang nagwaging kabayo na umungos ng bahagya pa-far turn.

Dalawang kabayo ang lamang ni Boss Emong sa mga kalaban sa homestretch kaya kahit malakas ang dating ni Don Julio ay nauna pa rin siyang tumawid sa meta.

Sinakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate si Boss Emong na pinoste ang tiyempong 1:39 minuto sa 1,600-meter race na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Sinikwat ni winning horse owner Kennedy Morales ang P600K premyo sa panalo ni Boss Emong habang P225K ang hinamig ni second placer Don Julio.

(Elech Dawa)