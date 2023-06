Benitez nag-sorry kay Treñas Iloilo City ginawang tapunan ng mga Badjao

Humingi ng paumanhin si Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Benitez kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas matapos na magmistulang dumping site ang Iloilo City sa halos 80 Badjao na galing sa kanilang lungsod.

‘I would like to express my sincere apologies to the local government of Iloilo and to Iloilo City Mayor Jerry Treñas for this blunder. Rest assured that we will not make the same mistake again in the future,’ pangako pa ni Benitez.

Hindi itinago ni Treñas ang kanyang galit nang matuklasan niyang ginawang tapunan ang kanilang siyudad ng mga Badjao mula sa Barangay 2, 8, 10 at 12 sa Bacolod City.

Partikular na sinita ng alkalde si Bacolod City Vice Mayor El Cid Familiaran na umaktong mayor habang wala si Benitez noong nakaraang linggo.

Samantala, tinanggap ni Trenas ang paumanhin ni Benitez pero ipinabalik niya ang mga Badjao sa Bacolod.