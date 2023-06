Bea Tan-Jennifer Cosas duo ratsada sa Beach Volleyball

NAGPOSTE ng tigalawang panalo sina Bea Tan at Jennifer Cosas ng Abanse Negrense at Honey Grace Cordero at Roma Joy Doromal ng Grass to Bone sa siklab ng Beach Volleyball Republic on Tour nitong Sabado Sipalay City leg sa Poblacion Beach.

Minadali nina Tan at Cosas sina Jana Cane at Yumi Furukawa ng Ateneo 21-19, 21-6, bago isinunod sina Baby Jyne Soreno at Lorien Gamboa ng DLSU 21-19, 21-12 sa Pool A.

Nangailangan ng three sets sina Cordero at Doromal bago naipagpag sina Erjane Magdato at Edrilyn Carbajosa ng Pontevedra 21-17, 18-21, 15-11,saka dinemolis sina Janelle Malala at Trisha Mae Geneblaza ng Sipalay 21-9, 21-8 sa Pool B.

Itinumba nina Bianca Lizares at MJ Ebro ng Team Preska ang isa pang pares ng DLSU kina Maicah Larroza at Matet Espina 21-18, 21-16 sa Pool C.

Nagpakilala sina Gelimae Villanueva at Kyla Gallego ng Pontevedra nang ilampao sina Jeyenah Ledesma at Alexandra Agda ng Sipalay 21-3, 21-3.

(Vladi Eduarte)